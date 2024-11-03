Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загитова об актерских курсах: «Боялась проявляться, а потом преодолевала себя и чувствовала вкус победы. Давно мечтаю сыграть в большом проекте или сериале»

— Помимо спорта, у вас есть и другие увлечения. Вы как-то спели на одной сцене с Zivert…

Источник: Sports

— Это был вызов, ха-ха. Спеть вместе с Zivert мне предложили создатели шоу «Влюбленные в фигурное катание». Я очень сомневалась. С детства я была не из тех, кто любит петь.

Моя жизнь — сплошные тренировки, после которых не то что петь, даже говорить порой не хочется, ха-ха. Но я подумала: если не сейчас, то когда? Я вышла на стадион, и мне понравилось. Это к слову о том, как важно не ставить себе рамки, а если они есть, уметь за них выходить.

— Учиться актерскому мастерству вы также пошли, чтобы расширить свои границы?

— И чтобы раскрепостить себя. Из-за неопытности и стеснения я занималась не в группе, а индивидуально. И все равно каждый урок был для меня выходом из зоны комфорта, я постоянно переживала — что еще для меня придумает преподаватель? Боялась проявляться, а потом преодолевала себя и чувствовала вкус победы.

Я давно мечтаю сыграть в каком-нибудь большом проекте или сериале, но пока не нашлась та роль, которая совпала бы с моими внутренними ощущениями.

— Часто спортсменам предлагают сыграть в фильмах самих себя. Как бы вы отнеслись к такому предложению?

— Как-то я была на шоу с Гариком Харламовым. Мы разговорились об актерстве, и он мне сказал очень интересную вещь: себя играть гораздо сложнее, чем выдуманного персонажа. Ты видишь себя вот так, а люди тебя воспринимают по-другому. И образ твой в фильме будет приукрашен. Но я и не против такой роли.

Я вообще считаю, что фигурное катание в каком-то смысле пересекается с актерским мастерством. Просто все эмоции мы передаем через движения. Мне и в жизни так проще изъясняться, ха-ха, — рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью журналу Hello.