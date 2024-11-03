Загитова об актерских курсах: «Боялась проявляться, а потом преодолевала себя и чувствовала вкус победы. Давно мечтаю сыграть в большом проекте или сериале»

Моя жизнь — сплошные тренировки, после которых не то что петь, даже говорить порой не хочется, ха-ха. Но я подумала: если не сейчас, то когда? Я вышла на стадион, и мне понравилось. Это к слову о том, как важно не ставить себе рамки, а если они есть, уметь за них выходить.