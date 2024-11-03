Ветлугин рассказал об идее с фонариком для программы: «Перед прокатом звучит предупреждение: не используйте съемку со вспышкой. Я думал, как это обойти»

— Валентин Николаевич (Молотов) очень долго вместе со мной не мог найти музыку подходящую для короткой. И просто у нас играло что-то, заиграл Агутин с Варум «Я буду всегда с тобой». Он такой: слушай. Я говорю: нет, она монотонная, но у Агутина есть «На серебряной луне» в такой же обработке, очень классно на лед ложится.