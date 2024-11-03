Загитова о гранте в 75 млн: «Безусловно, у нас будут спонсорские средства, свои я вложу тоже. За каждую копеечку нужно будет отчитываться»

Последнюю заявку можно было сделать 10 сентября. Ее готовят месяц, два, три. А у нас получилось так, что за 10 дней решили подать. Это была моя ошибка, что я не проконтролировала все. Но я и не знала многого. Потому что это мой первый опыт. Да, я полностью принимаю эту ошибку.