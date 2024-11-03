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Алина Загитова призналась, что Евгения Медведева с ней не здоровается

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова рассказала о нынешних взаимоотношениях с серебряным призёром Игр-2018 Евгенией Медведевой.

Источник: Чемпионат.com

— Сейчас у вас какие отношения с Женей Медведевой?

 — Никаких.

— Ну вы здороваетесь при встрече?

 — Нет (улыбается). Ну, я здороваюсь.

— То есть она не здоровается?

 — (кивает) Обидно, но я уже привыкла. У нас с ней какие-то эмоциональные качели (смеётся), если говорить новомодным сленгом. Я могу рассказать эту историю. Нас вообще подружила Рита Мамун (олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. — Прим. «Чемпионата»), после Олимпиады мы долго не общались. На Олимпийских играх в Пекине по правилам нам нельзя было выходить из отеля. Мы там были уже около двух недель, стало настолько скучно… И Рита сказала, мол, давайте посидим, пообщаемся. И так вроде как у нас отношения наладились.

Потом в какой-то момент в Москве ещё пообщались, и всё, непонятно из-за чего, никаких ссор не было.

Может быть, я напоминаю ей о чём-то плохом. Мне это непонятно, потому что меня родители всегда воспитывали так: как ты хочешь, чтобы человек относился к тебе, так сам относись к нему. В жизни происходит не так, но я это понимаю, общаясь с людьми. Раньше переживала на эту тему, сейчас — привыкла, — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане Загитова выиграла золото, набрав по сумме обеих программ 239,57 балла. Медведева, на тот момент являющаяся двукратной чемпионкой мира, взяла серебро с результатом 238,26 балла.