Алина Загитова призналась, что Евгения Медведева с ней не здоровается

— Сейчас у вас какие отношения с Женей Медведевой?
— Никаких.
— Ну вы здороваетесь при встрече?
— Нет (улыбается). Ну, я здороваюсь.
— То есть она не здоровается?
— (кивает) Обидно, но я уже привыкла. У нас с ней какие-то эмоциональные качели (смеётся), если говорить новомодным сленгом. Я могу рассказать эту историю. Нас вообще подружила Рита Мамун (олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. — Прим. «Чемпионата»), после Олимпиады мы долго не общались. На Олимпийских играх в Пекине по правилам нам нельзя было выходить из отеля. Мы там были уже около двух недель, стало настолько скучно… И Рита сказала, мол, давайте посидим, пообщаемся. И так вроде как у нас отношения наладились.
Потом в какой-то момент в Москве ещё пообщались, и всё, непонятно из-за чего, никаких ссор не было.
Может быть, я напоминаю ей о чём-то плохом. Мне это непонятно, потому что меня родители всегда воспитывали так: как ты хочешь, чтобы человек относился к тебе, так сам относись к нему. В жизни происходит не так, но я это понимаю, общаясь с людьми. Раньше переживала на эту тему, сейчас — привыкла, — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.
На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане Загитова выиграла золото, набрав по сумме обеих программ 239,57 балла. Медведева, на тот момент являющаяся двукратной чемпионкой мира, взяла серебро с результатом 238,26 балла.