Алина Загитова призналась, что Евгения Медведева с ней не здоровается

— (кивает) Обидно, но я уже привыкла. У нас с ней какие-то эмоциональные качели (смеётся), если говорить новомодным сленгом. Я могу рассказать эту историю. Нас вообще подружила Рита Мамун (олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. — Прим. «Чемпионата»), после Олимпиады мы долго не общались. На Олимпийских играх в Пекине по правилам нам нельзя было выходить из отеля. Мы там были уже около двух недель, стало настолько скучно… И Рита сказала, мол, давайте посидим, пообщаемся. И так вроде как у нас отношения наладились.