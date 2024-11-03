Загитова о питании: «После приостановки карьеры я очень сильно набрала — 7−8 кг. Когда начинаются женские переходы, у тебя случается стресс с организмом»

У нас такой сложнокоординационный вид спорта — и буквально 2 дня отдыха, даже день, и ты пытаешься заново себя собрать по кусочкам. Даже сейчас по факту я могла бы отдыхать больше по времени, но я пытаюсь каждый день по часу выходить на лед, чтобы чувствовать свое тело. На данный момент я уже не смогу сделать те элементы, которые я делала в 15 лет", — рассказала Загитова в интервью Надежде Стрелец.