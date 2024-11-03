Загитова о Медведевой: «Я всегда хотела дружить с Женей. Здоровается ли она при встрече? Нет, обидно. Может, я напоминаю ей о чем-то плохом»

— У нас какие-то эмоциональные качели, если сейчас новомодным сленгом сказать. Я могу рассказать эту историю: нас вообще подружила Рита Мамун, после Олимпиады мы долгое время не общались, и на Олимпийских играх в Пекине, которые прошли в 2022 году, из-за правил нам нельзя было выходить из отеля. А если ездить, то в машине даже окна нельзя было открывать. До арены — отработал — и обратно.