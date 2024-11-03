Загитова о своем шоу и словах Рудковской: «Возможно, у нас разное представление о солд-аутах. Цифры не врут»

— Возможно, у нас разное представление о солд-аутах. По цифрам можно понять, что было два шоу солд-аутов, третье шоу мы сделали такое социальное — там были бесплатные билеты. Коротко могу сказать: цифры не врут.
Насчет «Русалочки». К сожалению или к счастью, я ни разу не была на ее шоу. Ни на одном. Возможно, ей так удобнее думать.
— Кто-то из твоей команды был?
— Люди, с которыми я работаю, ни разу не были на ее шоу. Ни на одном, — рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью Надежде Стрелец.
29 августа в Казани состоялось два показа ледового шоу Загитовой «Хранители времени». Фигуристка объявляла о солд-ауте в момент, когда в продаже еще оставались билеты, а на трибунах были свободные места. 30 августа проходил бесплатный спецпоказ шоу.
Репортаж Спортса«» с шоу Загитовой: полных трибун не было.