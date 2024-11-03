Загитова о критике спортсменов в адрес тренеров: «Это не нужно выводить на всеобщее обозрение. Ты должен быть благодарный за все, что команда сделала для тебя»

— Многие могут сказать, что тебе легко говорить, потому что и ты, и Аня Щербакова — олимпийские чемпионки. А Женя Медведева и Саша Трусова — нет, у них обеих серебро. Если бы в твоей жизни случилось не золото, а серебро, у тебя мог бы случиться такой срыв, когда бы ты подумала, что судьи или Этери (Тутберидзе) помешали тебе?