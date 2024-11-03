«Это непрофессионализм». Загитова о комментировании Тарасовой и Гришина на Олимпиаде-2018

— Ты смотрела свое выступление, как комментировали его западные специалисты и как комментировали у нас? Тебе было обидно, что здесь такие были комментарии? Что не твоей победы ждали.
— Вначале, естественно, это обида, непонимание — почему так? Но потом я начала анализировать, почему так произошло. Это их право.
— Комментатор, видя твои оценки, говорит: нет-нет, этого не может быть.
— Да, это непрофессионализм. Я сейчас это понимаю, но зная, что Женя [Медведева] хорошо с ними общалась, что они давно ее знали, все равно какая-то эмпатия у них была.
Личные хорошие отношения, а я никого не знала, я предпочитаю сидеть в номере, ни с кем не общаться. И вот — общаться только с тренерами. Быть в своем мире, — сказала олимпийская чемпионка в интервью Надежде Стрелец.
День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй.