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Загитова о «безызбежно»: «Во-первых, такое слово есть. Даже если его нет — окей. Я ляпнула полную чушь, можно посмеяться»

— Ты берешь уроки ораторского искусства, но иногда у тебя выскакивают словечки «безызбежно». Видимо, хотела сказать «неизбежно». И это завирусилось со страшной силой, потом ты сама выстебала — это был сильный ход.

— Мы все учимся на своих ошибках. Не встречала я человека, который ни разу вы жизни не ошибался. Я поняла все, приняла, сделала выводы. Я работаю с преподавателем…

— … над техникой речи.

— И актерским мастерством.

— Если случаются такие косяки, ты как реагируешь?

— Давайте разберем на примере «безызбежно». Во-первых, такое слово есть. Даже если его нет — окей. Сейчас начнут, да, что я не принимаю… Давайте по-другому скажу.

— Посмотрите, Алина Загитова путает слова, тебя называют королевой неологизмов.

— Да. Но кто-то же придумал «вилка» или «ножик». Понятно, что я делаю выводы, прорабатываю эти ошибки. У меня сначала был гнев, я очень расстраивалась, были слезы из-за этого случая. Но потом я решила: я уже это сделала, да, я ляпнула полную чушь, можно над этим посмеяться.

Я сделала свой мерч. Продался просто на ура. Над собой посмеяться тоже нужно, порой это бывает путь к развитию.

— То есть ты понимаешь, что ораторское искусство — не самая твоя сильная сторона, ты над этим работаешь.

— Да, — ответила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью Надежде Стрелец.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?