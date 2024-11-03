Загитова о «безызбежно»: «Во-первых, такое слово есть. Даже если его нет — окей. Я ляпнула полную чушь, можно посмеяться»

— Да. Но кто-то же придумал «вилка» или «ножик». Понятно, что я делаю выводы, прорабатываю эти ошибки. У меня сначала был гнев, я очень расстраивалась, были слезы из-за этого случая. Но потом я решила: я уже это сделала, да, я ляпнула полную чушь, можно над этим посмеяться.