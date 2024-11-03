Аделия Петросян выиграла 2-й этап Гран-при России в Казани

Его победительницей стала чемпионка России 2023 года, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Она получила от судей в сумме 241,55 баллов. Второй стала Вероника Яметова. Её результат — 220,84 балла. Тройку лидеров замкнула Дарья Садкова (210,63).