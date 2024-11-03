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Аделия Петросян выиграла 2-й этап Гран-при России в Казани

Сегодня, 3 ноября, завершился второй второй этап Гран-при России в одиночном женском катании.

Источник: Чемпионат.com

Его победительницей стала чемпионка России 2023 года, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Она получила от судей в сумме 241,55 баллов. Второй стала Вероника Яметова. Её результат — 220,84 балла. Тройку лидеров замкнула Дарья Садкова (210,63).

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Второй этап, Казань. Женщины:

Аделия Петросян — 241,55 балла;
Вероинка Яметова — 220,84;
Дарья Садкова — 210,63;
Софья Важнова — 202,34;
Камилла Нелюбова — 188,95;
Людмила Фурсова — 188,49;
Мария Парамонова — 179,38;
Екатерина Анисимова — 178,83;
Елизавета Киселёва — 165,70;
Арина Кшецкая — 146,18.