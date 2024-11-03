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Загитова о личной жизни: «Я свободна. Отношений с Егором Кридом не было»

— У Ляйсан Утяшевой в выпуске больше года назад ты намекнула, что не свободна. До сих пор так или это было в тот момент?

— Это было на тот момент.

— Сейчас ты свободна?

— Да.

— Тогда у тебя были отношения?

— Ну да.

— И вас какое-то время активно женили с Егором Кридом.

— Я просто пришла к нему на день рождения, он меня позвал.

— Это не были отношения?

— Нет. Кстати, у него очень приятные родители, мы хорошо, приятно пообщались.

— В сети писали про другие твои отношения с известными спортсменами, не будем их называть. Что-то было правдой?

— Возможно, да. Возможно, нет, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в интервью Надежде Стрелец.

Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн.