Загитова о личной жизни: «Я свободна. Отношений с Егором Кридом не было»

— Это было на тот момент.
— Сейчас ты свободна?
— Да.
— Тогда у тебя были отношения?
— Ну да.
— И вас какое-то время активно женили с Егором Кридом.
— Я просто пришла к нему на день рождения, он меня позвал.
— Это не были отношения?
— Нет. Кстати, у него очень приятные родители, мы хорошо, приятно пообщались.
— В сети писали про другие твои отношения с известными спортсменами, не будем их называть. Что-то было правдой?
— Возможно, да. Возможно, нет, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в интервью Надежде Стрелец.
Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн.