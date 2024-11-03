Дюамель вновь нападает на российское фигурное катание. Роднина поставила ее на место

«Дюамель не может не знать, что в той же Канаде половина Европы тренируется. Создавались специальные международные центры, я сама в таком работала. Там тренируются фигуристы и работают тренеры из разных стран. Дюамель это прекрасно знает, поскольку сама занималась в таких центрах. А если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы. Авторитетно ли ее мнение? Конечно, нет. Если мы к Томасу Баху не прислушиваемся, то что говорить о ней. Это же нарушение всех прав, но, видимо, она не особо училась, а только тренировалась», — сказала Роднина «ВсеПроСпорт».