Губерниев ответил Загитовой: «Ты прекрасна без извилин. Люблю без всякого сомнения»

«Алина прекрасна, что тут сказать. Первое, что приходит на ум, строчки Пастернака: “Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин”. Мне кажется, Алина взрослеет. Люблю ее без всякого сомнения. Это лучшая ведущая всех времен, я стараюсь на нее ровняться. То, как она блестяще подбирает слова, придумывает филологические обороты. Пытаюсь от нее не отставать, делаю упражнения, читаю книги», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».