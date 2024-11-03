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Губерниев о Загитовой: «Алина прекрасна. Первое, что приходит на ум, строчки Пастернака: “Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин”

Ранее олимпийская чемпионка в интервью Надежде Стрелец предположила, что Губерниев к ней неравнодушен.
Источник: Sports

«Алина прекрасна, что тут сказать. Первое, что приходит на ум, строчки Пастернака: “Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин”.

Мне кажется, Алина взрослеет. Люблю ее без всякого сомнения. Это лучшая ведущая всех времен, я стараюсь на нее равняться.

То, как она блестяще подбирает слова, придумывает филологические обороты. Пытаюсь от нее не отставать, делаю упражнения, читаю книги", — сказал Губерниев.

Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн.