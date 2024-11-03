Губерниев о Загитовой: «Алина прекрасна. Первое, что приходит на ум, строчки Пастернака: “Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин”

«Алина прекрасна, что тут сказать. Первое, что приходит на ум, строчки Пастернака: “Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин”.
Мне кажется, Алина взрослеет. Люблю ее без всякого сомнения. Это лучшая ведущая всех времен, я стараюсь на нее равняться.
То, как она блестяще подбирает слова, придумывает филологические обороты. Пытаюсь от нее не отставать, делаю упражнения, читаю книги", — сказал Губерниев.
Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн.