Медведева раскрыла подробности своих отношений с Милохиным: Из-за него пришлось пахать, кинул меня

— Что это было с Милохиным? Зачем?
— Приколюха!
— У тебя было с ним что-то?
— Нет!
— А вот это поцелуй? Все ради пиара?
— Нет, это не ради пиара. Ради внимания — я такая одинокая, свободная, у меня там парня на горизонте даже не было.
— Вы тогда первый раз с ним поцеловались на сцене?
— Да.
— Ни до, ни после ничего не было?
— Нет.
— А общаешься сейчас с ним?
— Нет, контакт утерян. Летала к нему ради работы, интервью.
— Тебе не жалко его было?
— Он хороший, не злой, абсолютно искренен в своих намерениях, в своих эмоциях, в своих словах. Не мой человек просто. И мне кажется, что написать просто, поддержать, чем я сделаю лучше ему или себе. Все равно осталось, что он уехал с проекта. Из-за него пришлось пахать, кинул меня.
— А он что-то тебе объяснял потом?
— Нет, устал парень. Было просто непонятно отношение ко мне, поэтому я не стала ничего писать, играть спасительницу я тоже не буду. Он взрослый человек уже. Как бы он не пытался казаться ребенком, по возрасту он уже взрослый парень. Сам волен решать, что ему делать, поэтому если он действительно захочет что-то сделать, он сделает, — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.
Напомним, пара участвовала в двух сезонах «Ледникового периода». В первый раз ей удалось одержать победу и выиграть призовой фонд в миллион рублей. В 2022 году пара решила повторить попытку покорить проект, но в самый разгар шоу Милохин неожиданно отказался от участия, не предупредив об этом Медведеву. Даня сослался на усталость, а потом и вовсе покинул страну.