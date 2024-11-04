Медведева раскрыла подробности своих отношений с Милохиным: Из-за него пришлось пахать, кинул меня

— А он что-то тебе объяснял потом?

— Нет, устал парень. Было просто непонятно отношение ко мне, поэтому я не стала ничего писать, играть спасительницу я тоже не буду. Он взрослый человек уже. Как бы он не пытался казаться ребенком, по возрасту он уже взрослый парень. Сам волен решать, что ему делать, поэтому если он действительно захочет что-то сделать, он сделает, — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.