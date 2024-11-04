«Моя рыночная стоимость». Фигуристка Медведева зарабатывает 200 тысяч рублей за один день шоу

— За одно выступление? Это прям круто.

— За один день. Большой гонорар? Это средняя стоимость спортсменам моего звания. Есть спортсмены, которые больше получают. Это хорошие деньги, это хороший заработок. Все, что я делаю, это моя работа. Я выхожу, делаю ее хорошо. У меня есть моя «рыночная стоимость», да.