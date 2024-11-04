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«Моя рыночная стоимость». Фигуристка Медведева зарабатывает 200 тысяч рублей за один день шоу

Российская фигуристка, чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своих источника дохода.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас 24-летняя Медведева участвует в ледовых шоу, рекламирует товары и услуги, а также работает ведущей.

— Сколько ты получаешь за одно выступление [в ледовых шоу]? 50 тысяч рублей?
— Больше.

— 100 тысяч рублей?
— Больше.

— 200 тысяч рублей?
— Плюс-минус.

— За одно выступление? Это прям круто.
— За один день. Большой гонорар? Это средняя стоимость спортсменам моего звания. Есть спортсмены, которые больше получают. Это хорошие деньги, это хороший заработок. Все, что я делаю, это моя работа. Я выхожу, делаю ее хорошо. У меня есть моя «рыночная стоимость», да.

— Это твой основной источник дохода?
— 50 на 50. Половина моего заработка — это многочисленные ледовые шоу, и половина моего заработка — рекламные контракты. Приглашения на всякие форумы, где я выступаю как спикер. Реклама, в основном, — заявила Медведева в интервью Ксении Собчак.