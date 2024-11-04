Медведева: Спортсмен, выступающий на ОИ или ЧМ под нейтральным флагом — предатель. Люди мне это в лицо говорили

Миллион раз я слышала, что спортсмен, который выступает на Олимпийских играх или на чемпионатах мира под нейтральным флагом — предатель. Причем я это слышала, когда люди мне это в лицо говорили. Все забыли, что мы под нейтральным флагом выступали в 2018 году. В Пекине девочки: Камила, Аня Щербакова, Саша Трусова — все выступали под нейтральным флагом. Кто-то говорил, что они предательницы? Нет. Наши. Мне кажется, сейчас тоже такое же отношение, хоть флаг и меняется, люди же знают, откуда спорт идет. Например, та же Настя Губанова — фигуристка, которая выиграла чемпионат Европы, сменила гражданство, выступает за Грузию.