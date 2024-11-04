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Медведева: Спортсмен, выступающий на ОИ или ЧМ под нейтральным флагом — предатель. Люди мне это в лицо говорили

Серебряный призер Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира, Европы и России в женском одиночном Евгения Медведева высказалась о смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

Источник: РИА "Новости"

— Твой уже бывший бойфренд Дмитрий Чигирев решил сменить спортивное гражданство, и теперь он будет выступать за Узбекистан. Как ты к этому относишься?

— Я к этому не отношусь.

— Для тебя бы это было приемлемо, вот в каких-то условиях. То есть ты можешь представить себя на его месте?

— Нет, я не могу представить, потому что я никогда не была в спорте в таких условиях, как сейчас. Я не знаю, честно. Я только наблюдатель со стороны и все, это решение его тренерской команды тоже.

Миллион раз я слышала, что спортсмен, который выступает на Олимпийских играх или на чемпионатах мира под нейтральным флагом — предатель. Причем я это слышала, когда люди мне это в лицо говорили. Все забыли, что мы под нейтральным флагом выступали в 2018 году. В Пекине девочки: Камила, Аня Щербакова, Саша Трусова — все выступали под нейтральным флагом. Кто-то говорил, что они предательницы? Нет. Наши. Мне кажется, сейчас тоже такое же отношение, хоть флаг и меняется, люди же знают, откуда спорт идет. Например, та же Настя Губанова — фигуристка, которая выиграла чемпионат Европы, сменила гражданство, выступает за Грузию.

— Может спортсмен, который посвятил свою жизнь спорту, поменять спортивное гражданство ради своих побед или не может?

— Скажу так, что у нас индивидуальный вид спорта. Каждый решает для себя. Это сугубо личное мнение. Не знаю, как поступила бы я, но я выступала под нейтральным флагом.

— Представляешь, что ты от Армении, например, бы выступала?

— Сомневаюсь. Мне поступали предложения, я отказывалась от этого, — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.