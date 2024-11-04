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«А ты прекрасна без извилин». Губерниев ответил Загитовой, процитировав Пастернака

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова олимпийской чемпионки 2018 года российской фигуристки Алины Загитовой, которая заявила, что журналист неравнодушен к ней.

Источник: Чемпионат.com

«Алина прекрасна, что тут сказать. Первое, что приходит на ум, строчки Пастернака: “Любить иных — тяжёлый крест, а ты прекрасна без извилин”. Мне кажется, Алина взрослеет. Люблю её безо всякого сомнения. Это лучшая ведущая всех времён, стараюсь на неё равняться. То, как она блестяще подбирает слова, придумывает филологические обороты. Пытаюсь от неё не отставать, делаю упражнения, читаю книги», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Ранее Губерниев регулярно остро высказывался о работе Загитовой в качестве ведущей.