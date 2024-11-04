«А ты прекрасна без извилин». Губерниев ответил Загитовой, процитировав Пастернака

«Алина прекрасна, что тут сказать. Первое, что приходит на ум, строчки Пастернака: “Любить иных — тяжёлый крест, а ты прекрасна без извилин”. Мне кажется, Алина взрослеет. Люблю её безо всякого сомнения. Это лучшая ведущая всех времён, стараюсь на неё равняться. То, как она блестяще подбирает слова, придумывает филологические обороты. Пытаюсь от неё не отставать, делаю упражнения, читаю книги», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».