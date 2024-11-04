Фигуристка Медведева рассказала о травле в детстве

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Сама фигуристка дважды становилась участницей «Ледникового периода». В новом сезоне шоу она станет ведущей вместе с Алексеем Ягудиным, сменив на этом посту Загитову.