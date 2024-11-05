Женское фигурное катание в беспросветном кризисе: у него почти не осталось узнаваемых лиц. И США этим пользуется

В каждом виде фигурного катания есть свои звезды, которые формируются несколько сезонов и выходят на пик к Олимпиаде. В этом цикле много проблем, особенно в одной из самых популярных дисциплин — женском одиночном. Раньше топ занимали россиянки, но после отстранения на их место пришли другие спортсменки. За год до главного турнира ситуация совсем усугубилась.
Текущий сезон только начался, прошла первая половина серии Гран-при. Уже сейчас понятно, что в дальнейшем будет еще больше неожиданных моментов. Например, в топ вернулась японка Вакаба Хигути, которая отобралась в финал серии с золотом на этапе в США и серебром во Франции. А ведь казалось, что Вакаба близка к завершению карьеры, серебро ЧМ она брала 6,5 лет назад. И тут такое возрождение. Помимо таких ярких моментов, есть и болезненные потери, благодаря чему возрождение японки стало возможным.
Луна Хендрикс является одной из самых ярких одиночниц этого цикла. Несмотря на ошибки, фигуристка всегда оставалась в топе, брала медали главных стартов. Бельгийка начала сезон неудачно — осталась с бронзой на Shanghai Trophy из-за сорванных прыжков в короткой и произвольной программе. Луна была разбита, тяжело принять такие прокаты, привыкнув к статусу одного из лидеров:
«У меня были проблемы с уверенностью в себе на тренировках. Не всегда легко хорошо провести тренировку без какой-либо цели. Весь этот стресс заполонил мои мысли, но это нормально, у каждого спортсмена такое бывает. Сейчас я просто рада, что могу начать очередной сезон».
После этого Хендрикс снялась с этапа Гран-при во Франции, аргументируя это нехваткой времени для подготовки. Теперь она исчезла из списков турнира в Финляндии, что означает полный пропуск первой половины сезона. В следующий раз зрители смогут ее увидеть только на чемпионате Европы.
Также досрочно завершила борьбу за финал Гран-при американка Изабо Левито. Она с трудом выиграла бронзу на домашнем этапе с падением и многочисленными ошибками в произвольной программе, а теперь снялась с соревнований в Финляндии. Фигуристка является серебряным призером чемпионата мира и также пропускает первую половину сезона, хотя после Skate America была готова продолжать:
«Я чувствовала себя достаточно стабильно и уверенно во время своего проката, несмотря на большое давление. Я чувствую себя готовой к этапу Гран-При в Финляндии, имея отличную команду и план тренировок вокруг меня, и я знаю, что смогу выступить там лучше».
Из уверенных топов осталась только Каори Сакамото, которая обычно долго входит в форму, из-за чего часто ошибается на ранних стартах в сезоне. В женской одиночке не осталось звезд, за которыми интересно следить. А многих фигуристок просто не знают. Нет лиц, ради которых стоит покупать билеты на турниры.
Ситуация усугубляется судейством в пользу американских фигуристов. Во всех видах их оценки резко выросли. Вернулись Алиса Лью и Брэди Теннелл, но им пока сложно показывать идеальные прокаты, поэтому резко начали подниматься Элис-Лин Грейси и Сара Эверхардт, о которых раньше зрители не слышали.
Сейчас невозможно отрицать прогресс 25-летней Эмбер Гленн — она стабильно показывает тройной аксель в обеих программах и минимально ошибается. В ее случае рост оценок хоть как-то объясним, хотя за пределами трикселя ее контент, честно говоря, так себе. Но успешные выступления сейчас в будущем могут стать хорошей подушкой безопасности на чемпионате мира, если там стабильность пропадет.
Женское одиночное катание в кризисе. В России это сильно заметно из-за отсутствия большого количества четверных прыжков, так в топ поднимаются девушки без элементов ультра-си, что еще не так давно было невозможно. В мире ситуация не лучше — главные звезды показывают откровенно провальные прокаты, пока американцы готовят своих к домашнему чемпионату мира. Именно там разыграют основные путевки на Олимпиаду в Милан и страшно представить, каким будет распределение весной 2025.
Алена Волкова