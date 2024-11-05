Женское фигурное катание в беспросветном кризисе: у него почти не осталось узнаваемых лиц. И США этим пользуется

Текущий сезон только начался, прошла первая половина серии Гран-при. Уже сейчас понятно, что в дальнейшем будет еще больше неожиданных моментов. Например, в топ вернулась японка Вакаба Хигути, которая отобралась в финал серии с золотом на этапе в США и серебром во Франции. А ведь казалось, что Вакаба близка к завершению карьеры, серебро ЧМ она брала 6,5 лет назад. И тут такое возрождение. Помимо таких ярких моментов, есть и болезненные потери, благодаря чему возрождение японки стало возможным.