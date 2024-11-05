Пара Тутберидзе идет за медалями, сын великих русских готовит сенсацию: Гран-при по фигурке приехал в Азию

Международная серия Гран-при продолжает путешествовать по планете, следующая остановка — Токио.
Гран-при по фигурному катанию в Японии: участники
Женщины: Ольга Микутина (Австрия), Нина Петрыкина (Эстония), Лара Наки Гутманн (Италия), Юна Аоки, Моне Чиба, Каори Сакамото (все — Япония), Ким Йе Рим, Ви Со Ен (все — Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Алиса Лью, Брэди Теннелл, Линдси Торнгрен (все — США).
Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Стивен Гоголев (Канада), Марк Городницкий (Израиль), Габриэле Франджипани, Даниэль Грассль, Маттео Риццо (все — Италия), Юма Кагияма, Као Миура, Тацуя Цубои (все — Япония), Чжу Хон Лим (Южная Корея), Джейсон Браун, Томоки Хиваташи (все — США).
Пары: Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания), Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия), Рику Миура/Рюити Кихара, Юна Нагаока/Сумитада Моригути (все — Япония), Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды), Элли Кам/Дэнни О’Ши, Изабелль Мартинс/Райан Бидард (все — США).
Танцы на льду: Юка Орихара/Юхо Пиринен (Финляндия), Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье, Мари Дюпайяж/Тома Набе (Франция), Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Беньямин Штеффан (Германия), Адзуса Танака/Синго Нисияма, Утана Йосида/Масая Морита (все — Япония), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко, Мэдисон Чок/Эван Бейтс, Кэролайн Грин/Майкл Парсонс (все — США).
Гран-при по фигурному катанию в Японии: за кем следить
Иностранные сборные не обходились без выходцев из нашей страны и раньше, но в текущих реалиях количество экс-россиян на международных турнирах по понятным причинам зашкаливает. В женском турнире примет участие москвичка Екатерина Куракова, которая в случае чего может по-русски обратиться к эстонке Нине Петрыкиной и украинке Ольге Микутиной, представляющей Австрию. У мужчин выступят тренирующийся в Москве Владимир Литвинцев и сын русских эмигрантов Стивен Гоголев.
Одними из претендентов на медали парного вида идут пермяки Анастасия Метелкина/Лука Берулава (которых порой выводит на лед Этери Тутберидзе) и Дарья Данилова/Мишель Циба — партнерша с февраля этого года является гражданкой Нидерландов, хотя несколькими годами ранее каталась по России даже в одиночке. В танцах русское представительство всего одно, зато какое: Энтони Пономаренко — сын легендарных Марии Климовой и Сергея Пономаренко, выигравших в свое время вообще все.
Гран-при по фигурному катанию в Японии: кто победит
Юма Кагияма — главная надежда Японии на олимпийское золото Милана-2026. Он резко взлетел в мировой топ, но практически на всех крупных стартах есть тот, кто чуть-чуть лучше него: сначала это был Нейтан Чен, затем Сема Уно, сейчас — Илья Малинин. На домашнем этапе Гран-при Юма пойдет за очередной попыткой завоевать себе мировое господство, на бумаге соперников у него нет. Как и у Каори Сакамото, которая после не самого выразительного выступления в Канаде наверняка при своих зрителях захочет откатать чисто.
Более того, японцы идут на домашний хет-трик, ведь в парах выступят всенародные любимцы Рику Миура/Рюити Кихара. А вот золотого покера не будет: хозяева льда в танцах пока звезд с неба не хватают, тем более приехали действующие чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бейтс.