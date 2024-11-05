Пара Тутберидзе идет за медалями, сын великих русских готовит сенсацию: Гран-при по фигурке приехал в Азию

Юма Кагияма — главная надежда Японии на олимпийское золото Милана-2026. Он резко взлетел в мировой топ, но практически на всех крупных стартах есть тот, кто чуть-чуть лучше него: сначала это был Нейтан Чен, затем Сема Уно, сейчас — Илья Малинин. На домашнем этапе Гран-при Юма пойдет за очередной попыткой завоевать себе мировое господство, на бумаге соперников у него нет. Как и у Каори Сакамото, которая после не самого выразительного выступления в Канаде наверняка при своих зрителях захочет откатать чисто.