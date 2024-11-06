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Загитова «ворует» идеи из шоу Плющенко? Рудковская вызвала Алину на эпичный батл!

Продюсер уверена, что продажи на шоу «Хранители времени» искусственно завышены. Ответит ли олимпийская чемпионка за свои слова о солд-ауте?

Источник: РИА "Новости"

Приход Алины Загитовой в сферу ледовых шоу в России мог освежить этот бизнес, ведь олимпийская чемпионка наверняка может показать зрителю новые идеи. Однако премьера «Хранителей времени» и скандал с грантом для «Алых парусов» отбросили фигуристку на несколько шагов назад.

Масла подлила и Яна Рудковская, сначала обвинившая Загитову в плагиате, а потом уличившая в подтасовке фактов. По мнению супруги Евгения Плющенко, на шоу Алины не было солд-аутов. Поэтому, уверенная в своих силах, продюсер вызвала спортсменку на эпичный батл.

Рудковская обвинила Загитову в воровстве идей?

Алина Загитова резко ворвалась в мир ледовых шоу в России, запустив летом свой первый проект «Хранители времени». Его успех, по мнению олимпийской чемпионки, был беспрецедентным, поэтому фигуристка даже задумалась о втором шоу «Алые паруса», для которого Загитова попросила у государства грант почти на 75 млн рублей. Однако не все сочли идеи Алины благоразумными.

Знаменитый продюсер Яна Рудковская и вовсе оказалась уверена, что «Хранители времени» — не качественное произведение искусства, а набор повторов из шоу Евгения Плющенко «Русалочка».

«Я очень люблю Алину Загитову — фигуристку, — и она об этом знает. Но коль уж Алина в интервью сказала, что она теперь ещё и продюсер и фору даст Навке, Рудковской и Авербуху, то тогда уж “назвался груздем — полезай в кузов”.

Я допускаю, что продюсер Алина Загитова, вероятно, нашими с Евгением (Плющенко. — Прим. «Чемпионата») шоу не интересуется, хотя я ей очень рекомендую, но вот режиссёр шоу Алины явно сидел в первом ряду на шоу у Яны, на нашей «Русалочке». Совет от уже опытного продюсера: обращайтесь только к лучшим и будьте оригинальны.

И ещё: солд-аут — это когда нет ни одного билета до начала шоу. Всё продано. И бешеный ажиотаж", — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Загитова жёстко ответила на критику Рудковской

Яна Александровна приложила видео доказательства своих слов, но это не возымело эффекта на Загитову. Алина проигнорировала намёки на воровство идей, зато не осталась в стороне, когда речь зашла о проданных билетах на шоу.

"Возможно, у нас разное представление о солд-аутах. По цифрам можно понять, что было два шоу солд-аутов, третье шоу мы сделали такое социальное — там были бесплатные билеты. Коротко могу сказать: цифры не врут.

Насчёт «Русалочки». К сожалению или к счастью, я ни разу не была на её шоу. Ни на одном. Возможно, ей так удобнее думать. Люди, с которыми я работаю, ни разу не были на её шоу", — отметила олимпийская чемпионка в интервью Надежде Стрелец.

Казалось бы, вопрос был исчерпан — обе стороны высказались и предоставили собственное видение ситуации, но Рудковская настаивала на конфликте интересов. Супруга Плющенко вновь припомнила, как Алина и её команда «тырила контент»:

"По поводу того, что ты не видела ни одного нашего шоу, то это, моя дорогая девочка, больше твой минус, чем твой плюс, увы. Смотри, ты в своём интервью сказала фразу, что дашь фору Навке, Авербуху и Рудковской с Плющенко. А как ты можешь мне дать фору, если ты не видела ни одного моего шоу?

То, что твой set-up напрочь слизан с нашей «Русалочки», а не с Милен Фармер, как убеждает тебя твой режиссёр — это, увы, уже факт. Весь рынок об этом говорит. Открою тебе маленькую тайну, к сожалению, в нашем бизнесе так тырить контент твоим режиссёрам как минимум неприлично — это в любой индустрии считается плохим тоном, а то, что они тоже ничего не видели, кроме шоу «а-ля фирмачей» — ну отмазка так себе, но это уже бог бы с ними и с их лапшой тебе на уши, уже неинтересно, проехали", — написала продюсер.

Рудковская вызвала Загитову на эпичный батл

Правда, на этом Яна Александровна не остановилась и вызвала Алину на эпичный батл, предлагая посмотреть, чьи продажи в шоу оказались выше. По мнению Рудковской, слова Загитовой о солд-аутах не совсем правдивы, ведь билеты отдавались бесплатно по специальной программе.

«Тогда давай сыграем в пари! Ты запросишь данные продаж наших шоу у всех билетных операторов. В свою очередь, я запрошу твои цифры, и мы сравним коэффициент твой и мой. Есть система билетных операторов, где, если ты продаёшь круто, Алина, ты попадаешь хотя бы на 10-е место, не говоря уже о первом! Все наши шоу в этом рейтинге в топ 1−3−5, система сама автоматически ставит тебя в зависимости от продаж на то или иное место. А если билеты не продаются от слова “совсем”, то тебя и нет нигде. Всё просто! Я готова с тобой сыграть.

По поводу благотворительных билетов, мы все их выделяем. Все, кто занимается этим бизнесом. И по зову сердца, и по обязательствам, если получаем гранты. Например, в этом сезоне мы показываем пять наших спектаклей на льду и на паркете, а именно: «Щелкунчик», «Русалочку», «Сказки Плющенко», «Золушку в королевстве фей» и «Спящую красавицу». Грант получен только на «Щелкунчика», тур по городам России. Всегда наша команда выделяет 10% билетов на благотворительность, и это примерно 30 тысяч билетов суммарно в год на сумму около 50 млн рублей. Ну что, пари, Алина? Я готова!".

Согласия или отказа от Загитовой пока не поступило, но Рудковская, кажется, на 100% уверена в своей победе. Неужели она права и дела олимпийской чемпионки в ледовом шоу-бизнесе не очень?..

Екатерина Авдонина