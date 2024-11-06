Загитова «ворует» идеи из шоу Плющенко? Рудковская вызвала Алину на эпичный батл!

То, что твой set-up напрочь слизан с нашей «Русалочки», а не с Милен Фармер, как убеждает тебя твой режиссёр — это, увы, уже факт. Весь рынок об этом говорит. Открою тебе маленькую тайну, к сожалению, в нашем бизнесе так тырить контент твоим режиссёрам как минимум неприлично — это в любой индустрии считается плохим тоном, а то, что они тоже ничего не видели, кроме шоу «а-ля фирмачей» — ну отмазка так себе, но это уже бог бы с ними и с их лапшой тебе на уши, уже неинтересно, проехали", — написала продюсер.