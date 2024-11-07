Кровавая битва в кустах: что делят между собой Медведева и Загитова

Кто из двоих выбрал образ эффектнее? Кто лучше говорит и держится в кадре? Кто смог проникновеннее растолковать свою правду? Кто наберет больше просмотров? И, наконец, кто же все-таки должен был победить на Олимпиаде?
Ни на один вопрос отвечать, честно говоря, не хочется. Потому что надоело выбирать между золотом и золотом. И речь не об олимпийской медали. Почему в принципе нужно определяться, кого из них любить? Алину или Женю? Обе выросли как великие спортсменки у нас на глазах. Женя появилась на два года раньше, поэтому к моменту Олимпиады к ней можно было привязаться чуть больше. Но Алина очень быстро завоевала сердца другой половины болельщиков. Жаль, что из двух больших любовей получилась кровавая интернет-битва.
Они подарили нам невыдуманную историю, которую будут вспоминать, приводить в пример и, возможно, снимать в кино еще много лет. К тому же если суммировать оба интервью, роль коварных судей и Этери Тутберидзе в исходе Игр в Пхенчхане становится минимальной. То есть никто никого не предавал и не продавал.
Это сама Алина придумала перенести каскад в самый конец программы, потому что для себя решила «не отдавать Олимпиаду».
Это Женя сделала 100% того, что было нужно, 200% того, что могла с учетом состояния здоровья, но на 201% с перестановкой каскада во вторую половину программы не замахнулась. Потому что, как она сама объясняет, всегда была очень исполнительной и послушной. Эти качества помогали ей всю карьеру, но в решающий момент сыграли против.
«Сдохни или умри»
Они разные — как Марлен Дитрих и Бриджит Бардо. Они не обязаны дружить. Хорошо, что в их жизни случилась олимпийская чемпионка Маргарита Мамун и ковидный Пекин-2022. Там Женя и Алина при ее активном доброжелательном участии впервые поговорили по душам. Пусть они сейчас и не общаются, но тот дружный девичий смех, слышный из номера Риты, дорогого стоит.
Быть теми, кто они сейчас, — тяжелая работа. Все эти экстравагантные наряды для влогов Алины — чемоданы вещей, ранние подъемы, озноб на холодном катке и как минимум два перелета в неделю, а обычно больше. На Гран-при в Казани, например, для телевизионной бригады не было даже чая, так вот у Алины нет возможности взять и просто выйти за ним в фойе — ее там просто разорвут на кусочки маленьких Алин.
Женя тоже продолжает работать в режиме «сдохни или умри», как привыкла во времена спортивной карьеры. С исчезновением тренировочной рутины в ее жизни не стало меньше ответственности, задач и дел — они просто перераспределяются между разными сферами.
Все, что имеют на данный момент Алина и Женя, они получили только благодаря себе. Не родившись с золотыми ложками во рту, обе помогли своим семьям и существенно подняли свой социальный статус. Потому и рассказы Жени про одежду Скиапарелли и пледы Hermes в квартире, и дорогие образы Алины не вызывают никакого отторжения. Сделавшие себя сами молодые женщины могут тратить деньги как им вздумается.
2024 год подходит к концу, Олимпиада в Пхенчхане была почти семь лет назад, а ее главные героини до сих пор в центре внимания. Они давно ушли из спорта, но обе только выиграли от этого — как в плане самореализации, так и денег, внешности и популярности.
Обе в интервью — красивые до невозможности, с волной в волосах и выверенными жестами. У обеих за плечами история большой победы и свой, личный путь через колючие кусты, глухие болота и голодных волков на вершину, — туда, где они сейчас. Они сосуществуют в одном пространстве и делят между собой сферы влияния, периодически пересекаясь — то в роли ведущих, то в телевизионной команде на соревнованиях. Женя выступает в шоу Ильи Авербуха, Алина — в шоу Татьяны Навки. Алина представила собственное шоу в августе, Женя свое покажет в ноябре, приурочив его к 25-летию.
Есть такой мем «проблемы белых» — как знак иронии по поводу того, что внешне успешные благополучные люди говорят о своих персональных трудностях — вроде как в противовес реальным проблемам ущемленной неблагополучной группы. Так вот с точки зрения действующих российских фигуристок, развязка Пхенчхана-2018 со всеми ее потрясениями — мечта. Они желали бы испытать разочарование одной или другой. Алины — от того, что ее победу недооценили. Жени — от того, что победу отдали не ей.
И, в общем, на этом уже точно можно отпустить олимпийскую историю бумажным самолетиком по ветру. Нет сомнений, что на дистанции и Женя, и Алина вышли из нее победительницами — не Олимпиады, а жизни.
Автор: Анастасия Панина