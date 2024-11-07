Кровавая битва в кустах: что делят между собой Медведева и Загитова

Ни на один вопрос отвечать, честно говоря, не хочется. Потому что надоело выбирать между золотом и золотом. И речь не об олимпийской медали. Почему в принципе нужно определяться, кого из них любить? Алину или Женю? Обе выросли как великие спортсменки у нас на глазах. Женя появилась на два года раньше, поэтому к моменту Олимпиады к ней можно было привязаться чуть больше. Но Алина очень быстро завоевала сердца другой половины болельщиков. Жаль, что из двух больших любовей получилась кровавая интернет-битва.