Чемпионка США Гленн обратилась к российским фигуристам

— Да, это политика. Я не могу себе представить, как это тяжело, особенно для молодых спортсменов, которые не до конца понимают, почему все так. Но, мне кажется, в России фигурное катание и вообще спорт сильно связаны с государством. Давайте вспомним, что из-за конфликта, начавшегося в момент олимпийского перемирия, по-настоящему страдает много людей, их жизнь сильно изменилась, многих нет в живых. Я много об этом думала.