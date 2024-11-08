Акатьева вернулась на лед, а мужчины уменьшают количество квадов. Чего ждать от «Гран-при» в Красноярске

Третий этап серии «Гран-при России» стартует в Красноярске 9 ноября. В этот раз в столице Енисейской Сибири собрался солидный состав. В каждом виде нас ждет серьезная борьба, а где-то прогнозировать пьедестал кажется совсем невозможным. Соревнования среди юниоров уже начались, в день короткой программы танцевальных и спортивных дуэтов трибуны были заполнены примерно на 40 процентов. В главные дни соревнований зрители почти не оставят свободных мест.