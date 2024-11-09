Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди пар на Гран-при в Красноярске

За свой прокат спортсмены набрали 78,69 балла. Второе место занял дуэт Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 73,88. Тройку лидеров замкнули Алиса Блинникова и Алексей Карпов, набравшие 63,77 балла.
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Третий этап, спортивные пары. Короткая программа:
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 78,69;
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 73,88;
- Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 63,77;
- Ясмина Кадырова/Илья Миронов — 62,69;
- Дарья Андреева/Александр Акимов — 59,01;
- Виктория Васильева/Роман Запорожец — 55,39.