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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями 3-го этапа Гран-при России

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями в танцах на льду на третьем этапе Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске.

Источник: Чемпионат.com

В сумме ритм-танца и произвольного танца спортсмены получили от судей 209,40 балла. Второе место занял дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов (200,93). Тройку сильнейших замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко с результатом 193,95 балла.

Фигурное катание. 3-й этап Гран-при России — 2024/2025.
Танцы на льду. Итог:

  1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва — Самарская область) — 209,40 балла.
  2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Москва — Московская область) — 200,93.
  3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург) — 193,95.