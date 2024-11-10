Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями 3-го этапа Гран-при России

В сумме ритм-танца и произвольного танца спортсмены получили от судей 209,40 балла. Второе место занял дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов (200,93). Тройку сильнейших замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко с результатом 193,95 балла.
Фигурное катание. 3-й этап Гран-при России — 2024/2025.
Танцы на льду. Итог:
- Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва — Самарская область) — 209,40 балла.
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Москва — Московская область) — 200,93.
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург) — 193,95.