Анна Фролова стала победительницей третьего этапа Гран-при России, Муравьёва — вне топ-3

В сумме короткой и произвольной программ она набрала 218,91 балла.
Второе место заняла Алина Горбачёва, получившая от судей 210,36 балла. Ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева замкнула тройку призёров с результатом 208,63. Занимавшая вторую строчку после короткой программы серебряный призёр чемпионата России — 2024 Софья Муравьёва заняла итоговое четвёртое место.
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Третий этап, Женщины:
- Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 218,91 балла.
- Алина Горбачёва (Тверская область) — 210,36.
- Софья Акатьева (Москва) — 208,63.
- Софья Муравьёва (Москва) — 200,48.
- Мария Агаева (Москва) — 193,80.
- Елизавета Куликова (Москва) — 190,82.