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Николай Угожаев сенсационно выиграл этап Гран-при России в Красноярске

Фигурист Николай Угожаев сенсационно одержал победу на турнире мужчин-одиночников на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.

Источник: Sport24

За два соревновательных дня Угожаев набрал 292,56 баллов и завоевал золотую медаль.

Второе место занял Петр Гуменник (282,88), третье — Даниил Самсонов (275,94). В топ-5 также попали Андрей Мозалев и Дмитрий Алиев.