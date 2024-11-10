Николай Угожаев сенсационно выиграл этап Гран-при России в Красноярске

За два соревновательных дня Угожаев набрал 292,56 баллов и завоевал золотую медаль.
Второе место занял Петр Гуменник (282,88), третье — Даниил Самсонов (275,94). В топ-5 также попали Андрей Мозалев и Дмитрий Алиев.
Фигурист Николай Угожаев сенсационно одержал победу на турнире мужчин-одиночников на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.
За два соревновательных дня Угожаев набрал 292,56 баллов и завоевал золотую медаль.
Второе место занял Петр Гуменник (282,88), третье — Даниил Самсонов (275,94). В топ-5 также попали Андрей Мозалев и Дмитрий Алиев.