Тарасова восхитилась выступлениями мужчин в Красноярске: «Будто Олимпиада или ЧМ, я с ума сошла»

«Вообще мужские соревнования сегодня шикарные. Как будто у нас тут Олимпиада или чемпионат мира — высочайший уровень. И Коля Угожаев, и Петя Гуменник, с таким количеством четверных, с такими программами. Серьезные наши мальчишки. Хоть бы нас уже поскорее выпустили на мировую арену. А выпустят то по одному человеку только, мы себе еще будем завоевывать право на выступления.



От Петиной программы я прямо с ума сошла. Верю, что Гуменник сможет, наконец, взять золото чемпионата России в этом сезоне, но только в тяжелой борьбе. О Коле Угожаеве и говорить нечего, он уже показывает такие результаты, конечно, он поборется за топ-3 на чемпионате России», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Ксенией Хатько.