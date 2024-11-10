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Тарасова восхитилась выступлениями мужчин в Красноярске: «Будто Олимпиада или ЧМ, я с ума сошла»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась уровнем конкуренции в мужском одиночном катании на этапе Гран-при России в Красноярске.

Источник: РИА "Новости"

Победу одержал Николай Угожаев (292,56), в топ-3 также вошли Петр Гуменник (282,88) и Даниил Самсонов (275,94).

«Вообще мужские соревнования сегодня шикарные. Как будто у нас тут Олимпиада или чемпионат мира — высочайший уровень. И Коля Угожаев, и Петя Гуменник, с таким количеством четверных, с такими программами. Серьезные наши мальчишки. Хоть бы нас уже поскорее выпустили на мировую арену. А выпустят то по одному человеку только, мы себе еще будем завоевывать право на выступления.

От Петиной программы я прямо с ума сошла. Верю, что Гуменник сможет, наконец, взять золото чемпионата России в этом сезоне, но только в тяжелой борьбе. О Коле Угожаеве и говорить нечего, он уже показывает такие результаты, конечно, он поборется за топ-3 на чемпионате России», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Ксенией Хатько.