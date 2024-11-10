Ученик Тутберидзе мощно вернулся и выиграл медаль Гран-при. А победил 18-летний фигурист-сенсация

Макар Игнатов собрался после неудачного проката короткой программы и на второй день показал свой максимум. Фигурист исполнил четверной риттбергер, четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и сольный четверной тулуп. Он допустил только одну грубую ошибку — приземлил тройной аксель в степ-аут. К сожалению, Макар много потерял на непрыжковых элементах — в финале все вращения и дорожка только на 2-й уровень сложности с маленькими надбавками. Даже так он не бросил программу, как это было раньше. В зоне ожидания оценок с ним сидела его жена — фигуристка Александра Игнатова (Трусова). За прокат Игнатов получил 177,49 балла и 262,59 в сумме. Несмотря на 4 четверных, он не смог подняться выше и остался на 6-й строчке.