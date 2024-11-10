Ученик Тутберидзе мощно вернулся и выиграл медаль Гран-при. А победил 18-летний фигурист-сенсация

Российская серия Гран-при продолжается. На всех этапах особенно ярко показывают себя мужчины-одиночники, уже в начале сезона многие заходят на элементы ультра-си, не боятся рисковать. Турнир в Красноярске не стал исключением, ведь вся сильнейшая разминка боролась за попадание в тройку сильнейших.
Макар Игнатов собрался после неудачного проката короткой программы и на второй день показал свой максимум. Фигурист исполнил четверной риттбергер, четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и сольный четверной тулуп. Он допустил только одну грубую ошибку — приземлил тройной аксель в степ-аут. К сожалению, Макар много потерял на непрыжковых элементах — в финале все вращения и дорожка только на 2-й уровень сложности с маленькими надбавками. Даже так он не бросил программу, как это было раньше. В зоне ожидания оценок с ним сидела его жена — фигуристка Александра Игнатова (Трусова). За прокат Игнатов получил 177,49 балла и 262,59 в сумме. Несмотря на 4 четверных, он не смог подняться выше и остался на 6-й строчке.
Дмитрий Алиев после короткой программы был в тройке лидеров, но не справился с произвольной, поэтому опустился на 5-е место. Спортсмен начал прокат с уверенных четверного лутца и четверного сальхова. У него дважды не получился четверной тулуп — сначала только каскад из тройных, а после два оборота на прыжке. Это сильно подкосило Дмитрия, во второй половине программы он совсем расклеился, не получались каскады, ошибки на выездах. За прокат Алиев набрал 169,26 балла и 263,78 в сумме.
Андрей Мозалев занял 4-е место. Одиночник показал один из лучших прокатов в своей карьере. Он исполнил четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов во второй половине программы. Основная проблема Андрея — это мелкие недокруты на многих прыжках, из-за чего получил снижения. Помогли другие элементы — он единственный участник этого этапа, кто смог показать дорожку шагов на 4-й уровень сложности. В итоге прокат Мозалева оценили в 183,08 балла, а по сумме набрал 272,11.
Неожиданно бронзу этапа выиграл ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. Он продолжает возвращаться на пик формы, а в Красноярске показал один из лучших прокатов. Спортсмен исполнил четверной тулуп, каскад четверной сальхов — двойной тулуп и четверной сальхов, а во второй половине сделал секвенцию тройной аксель — двойной аксель — двойной аксель. У него было минимум ошибок — неясное ребро на тройном флипе и небольшой недокрут на сальхове. В итоге с 185,26 балла за прокат и 275,94 в сумме Самсонов смог подняться на пьедестал.
На 2-м месте остановился Петр Гуменник. Одиночник заявил и исполнил сумасшедший контент: каскад четверной флип — тройной тулуп, четверной флип, четверной риттбергер и каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Только все ультра-си он исполнил с серьезными недокрутами, из-за чего потерял около 20-ти баллов при пересмотре. Петр старается вкладываться в программу, но все равно уровни страдают и он недобирает. По произвольной Гуменник даже уступил Самсонову — 183,44 балла. Благодаря запасу в короткой он смог взять серебро с 282,88.
Победителем этапа Гран-при в Красноярске стал Николай Угожаев. По этому фигуристу были сомнения после 5-го места в Магнитогорске, но здесь бывший юниор справился. Он исполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп, секвенцию четверной флип — двойной аксель, четверной лутц и четверной флип. Николай недокрутил только первый четверной флип и тройной аксель, а все остальные элементы сделаны без ошибок. Видно, что под конец он сильно устал, но старался не терять уровни. Прокат Угожаева оценили в 189,02 балла, а по сумме он набрал 292,56.
После трех этапов серии Гран-при лидирует именно Николай, до него никто не пробивал 290 баллов за две программы. Пока он не совсем стабилен, поэтому непонятно, как фигурист подойдет к чемпионату России.
Алена Волкова