Нашего топового фигуриста обокрали на 20 баллов! От поражения не спасли и четыре квада

«Здоровье нормальное, травму получил в июле, она довольно неприятная, лечится долго, из хорошего — улучшается с каждым днём, на тренировке все четверные прыгал в Новогорске, дальше будет ещё лучше. Постараюсь на всех соревнованиях хорошо выступить. Пока четверные по одному разу прыгал, в программе не успел, это дополнительная нагрузка, поэтому собираюсь выступить на этапах, которые во второй половине. В росте остановился, 184,5 см рост. Первый месяц после травмы не прыгал, многие сказали, что я вырос», — рассказывал Гуменник ТАСС.