Ирина Роднина: «Загитова сама может распоряжаться своей жизнью. А чем больше мы будем совать туда нос, тем больше вреда нанесем»

Зачем мы хотим лезть в душу и жизнь этой девушки? Кто вам всем дает на это право? Считаю, она сама может распоряжаться своей жизнью. У нее есть семья, родители и люди, которым она доверяет. А чем больше мы будем совать туда нос, тем больше вреда нанесем. И обидим еще", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.