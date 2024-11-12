Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Почему считаете, что личная жизнь — это наличие мужчины? Это сексуальная жизнь». Роднина заступилась за Загитову

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заступилась за фигуристку и ведущую Алину Загитову.

Источник: Sport24

Ранее тренер по фигурному катанию Тамара Москвина дала Загитовой совет по поводу парней: «Надо купить большую линейку, а потом выбирать».

«А что, найти вторую половинку — это главная цель? Думаю, желающих много. Но у нее, наверное, другие планы. Сколько ей лет-то? Почему считаете, что личная жизнь — это наличие мужчины? Это называется сексуальная жизнь, а не личная. Если есть такие проблемы, идите в фитнес-зал или бегайте. Зачем мы хотим лезть в душу и жизнь этой девушки? Кто вам всем дает на это право? Считаю, она сама может распоряжаться своей жизнью. У нее есть семья, родители и люди, которым она доверяет. А чем больше мы будем совать туда нос, тем больше вреда нанесем. И обидим еще», — сказала Роднина в интервью РИА Новости.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионата мира и Европы.