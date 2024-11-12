«Почему считаете, что личная жизнь — это наличие мужчины? Это сексуальная жизнь». Роднина заступилась за Загитову

«А что, найти вторую половинку — это главная цель? Думаю, желающих много. Но у нее, наверное, другие планы. Сколько ей лет-то? Почему считаете, что личная жизнь — это наличие мужчины? Это называется сексуальная жизнь, а не личная. Если есть такие проблемы, идите в фитнес-зал или бегайте. Зачем мы хотим лезть в душу и жизнь этой девушки? Кто вам всем дает на это право? Считаю, она сама может распоряжаться своей жизнью. У нее есть семья, родители и люди, которым она доверяет. А чем больше мы будем совать туда нос, тем больше вреда нанесем. И обидим еще», — сказала Роднина в интервью РИА Новости.