Дисквалификация за домогательства кореянки Ли Ха Ин прекращена по решение суда

Девушка утверждала, что в Федерации фигурного катания неправильно истолковали предоставленные им факты. Тем не менее её дисквалифицировали на три года, а позже выяснилось, что причиной столь жёсткого наказания стал «засос» на шее парня. Ли Ха Ин подала апелляцию на своё отстранение, но её отклонили.