Губерниев: «Медведева и Щербакова — умницы, прекрасно комментируют. Но Загитова вне конкуренции»

«Нормально отношусь к паре комментаторов Медведева — Щербакова. Девчонки — умницы, прекрасно комментируют. Конечно, им приходится сложно, потому что высокий стандарт мирового комментария и работы в кадре задала Алина Загитова. Им сложно дотянуться до межгалактической суперзвезды, но они стараются. У них многое получается.



Из этой тройки абсолютно вне конкуренции Алина Загитова, потому что она на Олимпе, как богиня Гера восседает и смотрит на всех нас сверху вниз. А среди жителей Земли отмечу Медведеву и Щербакову. Они обе огромные молодцы.



Опыта больше у Медведевой. И вообще у нее очень цепкий ум. Она красавица и умница, но в Щербакову тоже очень верю. Если она продолжит работать над собой, как это делала в фигурном катании, то может вырасти в большого ТВ-профессионала. И Женя, и Анна — молодцы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.