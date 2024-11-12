Фигуристы Дробязко и Ванагас ждут ребенка

На суде она отвечала на вопросы по-русски через переводчика.
«Я понимаю по-литовски, но на заседании мне было бы сложно излагать свои мысли на этом языке. И вообще это сложно делать на 36-й неделе беременности», — цитирует Дробязко Lrytas.
52-летняя Дробязко и 54-летний Ванагас — бронзовые призеры ЧМ-2000 в танцах на льду, выступали за сборную Литвы.
Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году в исключительном порядке. В сентябре 2023-го президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении гражданства фигуристки из-за ее участия в шоу Татьяны Навки.