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Фигуристы Дробязко и Ванагас ждут ребенка

Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас ждут ребенка. Об этом Маргарита сообщила, дистанционно участвуя в заседании суда Вильнюса, где началось рассмотрение ее жалобы на лишение литовского гражданства.

Источник: РИА "Новости"

На суде она отвечала на вопросы по-русски через переводчика.

«Я понимаю по-литовски, но на заседании мне было бы сложно излагать свои мысли на этом языке. И вообще это сложно делать на 36-й неделе беременности», — цитирует Дробязко Lrytas.

52-летняя Дробязко и 54-летний Ванагас — бронзовые призеры ЧМ-2000 в танцах на льду, выступали за сборную Литвы.

Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году в исключительном порядке. В сентябре 2023-го президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении гражданства фигуристки из-за ее участия в шоу Татьяны Навки.