Дмитрий Губерниев: «Медведева и Щербакова — умницы, прекрасно комментируют. Им сложно дотянуться до межгалактической суперзвезды Загитовой, но они стараются»

Опыта больше у Медведевой. И вообще у нее очень цепкий ум. Она красавица и умница, но в Щербакову тоже очень верю. Если она продолжит работать над собой, как это делала в фигурном катании, то может вырасти в большого ТВ-профессионала. И Женя, и Анна — молодцы", — сказал Губерниев.