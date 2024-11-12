Бывшие ученики Тутберидзе помешают гениальному японцу, русская пара заберет медаль: мировая фигурка в Финляндии

Через несколько дней международная серия Гран-при приедет в столицу Финляндии Хельсинки, соревнования примет одноименный ледовый дворец — Helsingin jäähalli.
Гран-при по фигурному катанию в Финляндии: участники
Мужчины: Александр Селевко (Эстония), Макар Сунцев, Вальтери Виртанен (все — Финляндия), Кевин Аймоз (Франция), Даниэль Грассль (Италия), Юма Кагияма, Кадзуки Томоно, Сота Ямамото (все — Япония), Чжун Хван Чха (Южная Корея), Владимир Самойлов (Польша), Лукас Бричги (Швейцария), Камден Пулкинен (США).
Женщины: Нина Петрыкина (Эстония), Янна Юркинен, Оливия Лиско, Нелла Пелконен (все — Финляндия), Лорин Шильд (Франция), Лара Наки Гутманн (Италия), Рино Мацуике, Маи Михара, Хана Йосида (все — Япония), А Сон Ен (Южная Корея), Сара Эверхардт, Линдси Торнгрен (все — США).
Пары: Келли-Энн Лорин/Лукас Этьер, Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (все — Канада), Милания Ваананен/Филиппо Клеричи (Финляндия), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия), Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу, Наоми Уильямс/Лахлан Льюер (все — США).
Танцы на льду: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада), Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия), Юка Орихара/Юхо Пиринен, Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея), Мария Пинчук/Никита Погорелов (Украина), Уна Браун/Гэйдж Браун, Ева Пэйт/Логан Бай, Эмилия Зингас/Вадим Колесник (все — США).
Гран-при по фигурному катанию в Финляндия: за кем следить из россиян
Если на прошлых этапах представительство экс-россиян/детей русских мигрантов было достаточно внушительным, то в Хельсинки таковых всего четверо:
Мария Павлова/Алексей Святченко — перед тем, как встать в пару друг с другом, фигуристы катались внутри нашей страны: москвичка выступала на чемпионате России как одиночница, а петербуржец брал медаль юниорского Гран-при с Дарьей Кварталовой, также пробовал добиться успеха с Анастасией Балабановой и Надеждой Лабазиной. Первой в Венгрию перешла Павлова, где откатала сезон с Балажем Надем. А затем фигуристка встретилась с Алексеем и образовала с ним новый дуэт. Тренируются ребята в Сочи — под руководством Дмитрия Савина и Федора Климова.
Владимир Самойлов — в разное время сотрудничал с Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко, последним его тренером в России была Виктория Буцаева. В какой-то момент фигуристу предложили перейти в Польшу: сначала наша федерация спортсмена не отпускала, потом все-таки дала релиз, но запретила готовиться к турнирам в России. В итоге Самойлов уехал к Ангелине Туренко, с которой работает и по сей день.
Макар Сунцев — родился в Перми, когда ему было 5 лет, семья Сунцевых переехала в Финляндию. В новой стране он стал заниматься фигурным катанием и уже является одной из главных спортивных надежд — в его активе два серебра и золото национального первенства.
Гран-при по фигурному катанию в Финляндии: кто победит
Железным фаворитом турнира одиночников считается вице-чемпион Олимпийских игр Юма Кагияма. Но нельзя не отметить возвращение на лед вернувшегося после допингового скандала Даниэля Грассля, который на своем первом же топ-турнире (Гран-при Японии) взял серебро. Итальянцу традиционно не хватает стабильности и компонентов, но контент позволяет бороться за высокие места, Юме будет нелегко.
У женщин основная борьба развернется между Рино Мацуике и Ханой Йосида — на этапе в Канаде обе были на подиуме и наверняка желают обновить те медали на награды более высокого достоинства. Ну, а в парах и танцах канадцы ожидают золотой дубль: Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье должны побеждать по всем предстартовым раскладам.