Бывшие ученики Тутберидзе помешают гениальному японцу, русская пара заберет медаль: мировая фигурка в Финляндии

Мария Павлова/Алексей Святченко — перед тем, как встать в пару друг с другом, фигуристы катались внутри нашей страны: москвичка выступала на чемпионате России как одиночница, а петербуржец брал медаль юниорского Гран-при с Дарьей Кварталовой, также пробовал добиться успеха с Анастасией Балабановой и Надеждой Лабазиной. Первой в Венгрию перешла Павлова, где откатала сезон с Балажем Надем. А затем фигуристка встретилась с Алексеем и образовала с ним новый дуэт. Тренируются ребята в Сочи — под руководством Дмитрия Савина и Федора Климова.