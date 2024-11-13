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Косметолог: «Видно, что Загитова увеличила губы. На мой взгляд, работа выполнена не очень качественно»

Косметолог Елена Щукарева выразила уверенность в том, что российская фигуристка Алина Загитова увеличила губы.

Источник: Sport24

Сама Загитова ранее говорила, что ее губы выглядят увеличенными из-за брекетов.

«На фотографиях видно, что Алина Загитова увеличила губы. Думаю, объем препарата больше, чем 1 мл или филлер был очень плотный, потому что губы увеличены как по контуру, так и в объеме. Все-таки сейчас тенденция на естественность, а когда губы увеличены по всей длине — это выдает работу косметолога.

Мы стараемся, чтобы это выглядело натурально и делаем больше центральную зону верхней и нижней губ, оставляя латеральные углы почти нетронутыми — тогда косметологические манипуляции не будут заметны постороннему глазу. Но опять же, все зависит от запроса пациента: иногда девушки просят сделать выраженный объем и выраженный контур губ, но сейчас это встречается все реже и реже.

По фотографиям тяжело определить, есть ли миграция препарата или нет, но на мой взгляд, когда явно видно увеличение — работа выполнена не очень качественно. Но повторюсь, все зависит от запроса фигуристки», — сказала Щукарева в комментарии корреспонденту Sport24 Ксении Хатько.