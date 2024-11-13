Косметолог о губах Загитовой: «Когда явно видно увеличение — работа выполнена не очень качественно»

Мы стараемся, чтобы это выглядело натурально, и делаем больше центральную зону верхней и нижней губ, оставляя латеральные углы почти нетронутыми — тогда косметологические манипуляции не будут заметны постороннему глазу. Но опять же, все зависит от запроса пациента: иногда девушки просят сделать выраженный объем и выраженный контур губ, но сейчас это встречается все реже и реже.
По фотографиям тяжело определить, есть ли миграция препарата или нет, но на мой взгляд, когда явно видно увеличение — работа выполнена не очень качественно. Но повторюсь, все зависит от запроса фигуристки", — сказала Елена Щукарева.
Загитова пожаловалась на «мозоли внутри губ» из-за брекетов. Так бывает?