Косметолог о губах Загитовой: «Когда явно видно увеличение — работа выполнена не очень качественно»

Мы стараемся, чтобы это выглядело натурально, и делаем больше центральную зону верхней и нижней губ, оставляя латеральные углы почти нетронутыми — тогда косметологические манипуляции не будут заметны постороннему глазу. Но опять же, все зависит от запроса пациента: иногда девушки просят сделать выраженный объем и выраженный контур губ, но сейчас это встречается все реже и реже.