Губерниев о Загитовой: «Нам нужно всей страной собирать деньги на ее проекты»

"Я бы с удовольствием поработал и с Медведевой, и с Щербаковой. Понятно, что обе девчонки совершенно великолепны.
Единственное, у меня часто спрашивают, готов ли поработать с Алиной Загитовой. Но мы все не доросли до того, чтобы с ней работать.
Поэтому сейчас нам пока нужно всей страной собирать деньги на ее проекты. Чем мы, видимо, и будем заниматься в ближайшее время", — сказал Губерниев.
Как устроен фонд, у которого фигурка просит деньги на шоу? Заявка Загитовой идет на рекорд.
Щербакова и Медведева поплыли у микрофона, а лидеры Плющенко — на льду. Что было в Красноярске.