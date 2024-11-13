Все в ожидании драмы в русской фигурке. Сложилась уникальная ситуация в танцах: почему она вообще стала возможной

Российские танцы на льду стремительно меняются последние несколько лет. После Олимпиады в Пекине произошло много трансформаций, но именно этот вид вызывает больше интереса. В этом сезоне зрители увидели один из самых крупных составов на этапах Гран-при. На каждом турнире выступают по 12 дуэтов, пока, например, в парном катании иногда мест на пьедестале больше, чем участников.
После трех стартов серии можно проследить определенную тенденцию, которая может сильно поменять расклады внутри России. Для танцев существует особое понятие «очереди», когда ворваться в элиту сразу могут только совершенные гении. Чаще всего это долгий путь с середины турнирной таблицы, и только опыт может гарантировать лидерство. У нас же все начало работать несколько иначе.
В последние годы текучка дуэтов превышала все мыслимые масштабы. Фигуристы прекращали совместную работу после нескольких месяцев сотрудничества, потом находили новых партнеров, и так по кругу. Некоторые пары разваливались даже после выигрыша медалей ЧР. Василиса Кагановская провела только один взрослый сезон в карьере с Валерием Ангелополом, потом партнер закатил скандал, перспективный дуэт исчез. Через некоторое время Кагановская встала в пару с Максимом Некрасовым. На этапе в Красноярске они преодолели оценку в 200 баллов, хотя партнер ранее был средним фигуристом, а партнерша только вышла из юниоров. Похоже, этот союз может быть успешным. Здесь поиски были не зря. По крайней мере, в дуэт очень верит федерация. Иначе как объяснить баллы на уровне мирового топа для новичков…
Ирина Хавронина и Девид Нарижный катаются вместе только второй сезон, но уже уверенно закрепились в сборной России, и будут бороться за медали чемпионата страны. Они оба танцоры хорошего уровня, выигрывали крупные турниры на юниорском уровне, но совершенно из разных школ. Им повезло выстрелить в момент перестановки сборной, уже сейчас они уверенно оказались на позиции третьей пары страны.
Намного интереснее ситуация с Александрой Степановой и Иваном Букиным. Фигуристы по закону логики и «очереди» должны быть далеко впереди всех остальных пар. У них большой опыт выступления на международных турнирах. Только в этом сезоне они показывают слабые прокаты. На это влияет совокупность факторов, но основной — смена тренерского коллектива после годичного перерыва. Из спортсменов пытаются сделать что-то совершенно новое, но пока это выглядит неубедительно. Вместо интересных постановок и ярких танцев, зрители видят очень вялое катание с остановками и грязью. Уже после стартового дня них этапа Гран-при есть основания предполагать, что титул чемпионов России в этом году может от них уплыть.
Хавронина/Нарижный очень сильно приблизились по баллам, что уже тревожный знак для Степановой/Букина. Этап Гран-при в Красноярске напомнил об еще одних лидерах — Елизавете Худайбердиевой и Егоре Базине. Они выступили без грубых ошибок и в виртуальной гонке обогнали чемпионов России на 2 балла. На российских стартах подобного уровня техническая бригада и судьи не сильно отличаются, поэтому оценки можно сравнивать. Намного важнее, что Елизавета и Егор тренируются у Александра Жулина, как и их главные соперники. Получается интересная история, потому что их постановки также нельзя назвать новаторскими, но по скорости и элементам Худайбердиева/Базин выглядят намного увереннее и чище.
Обычно такие рокировки в танцах на льду случаются только из-за грубых ошибок или форс-мажоров. Здесь же все выглядит естественно, несмотря на сильную инфляцию оценок. Степанова/Букин, имея реальные титулы и колоссальный опыт, выглядят слабее более молодых дуэтов. Если ситуация с оценками будет идти равномерно, без сильных скачков или занижений, то в России может произойти настоящая сенсация в самом непонятном виде фигурного катания. Посмотрим, как предсезонные лидеры отреагируют на потоки критики после их выступления в Магнитогорске. В эти выходные Степанова и Букин примут участие в московском этапе Гран-при России. Раньше их не волновали чужие слова, они верили в собственную непогрешимость. Сейчас ситуация изменилась, баллы изменились…
Алена Волкова