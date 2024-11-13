Все в ожидании драмы в русской фигурке. Сложилась уникальная ситуация в танцах: почему она вообще стала возможной

В последние годы текучка дуэтов превышала все мыслимые масштабы. Фигуристы прекращали совместную работу после нескольких месяцев сотрудничества, потом находили новых партнеров, и так по кругу. Некоторые пары разваливались даже после выигрыша медалей ЧР. Василиса Кагановская провела только один взрослый сезон в карьере с Валерием Ангелополом, потом партнер закатил скандал, перспективный дуэт исчез. Через некоторое время Кагановская встала в пару с Максимом Некрасовым. На этапе в Красноярске они преодолели оценку в 200 баллов, хотя партнер ранее был средним фигуристом, а партнерша только вышла из юниоров. Похоже, этот союз может быть успешным. Здесь поиски были не зря. По крайней мере, в дуэт очень верит федерация. Иначе как объяснить баллы на уровне мирового топа для новичков…