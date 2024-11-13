Битва Костылевой и Базылюк не состоится! Ученица Тутберидзе избегает конкуренции?

В итоге в Красноярске она завоевала золото, почти чисто исполнив обе программы. Ошиблась Лена только на тройном акселе в произвольной — приземлила в степ-аут — и получила штрафной балл за небольшой перекат по времени. Но на эти огрехи можно закрыть глаза, так как Костылева только недавно восстановилась от травмы. В её ситуации выступать со столь сложным контентом казалось совершенно невозможным: с тройным акселем и тремя четверными прыжками, два из которых — в каскаде.