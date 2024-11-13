Покинувшая РФ фигуристка принесла медаль новой стране. Но на чемпионат России Самоделкина не отобралась бы

В отличие от короткой, в произвольной Самоделкиной дали прилично больше в компонентах. Она не показывает в хореографии что-то интересное, а сама постановка кажется пустой и тяжелой. Так что ей остается только катать чисто и стабильно — тогда судьи будут потихоньку теплеть. Но с такими выступлениями Софье было бы неимоверно тяжело даже отобраться на чемпионат России, хотя, признаем, женская одиночка и у нас переживает кризис.