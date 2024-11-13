Покинувшая РФ фигуристка принесла медаль новой стране. Но на чемпионат России Самоделкина не отобралась бы

Короткая программа женщин на «челленджере» в Таллине оказалась не самой радужной для экс-россиянки Софьи Самоделкиной. Вместо теоретической борьбы с бельгийкой Ниной Пинцарроне фигуристка откатилась на третье место после первого дня турнира — слишком дорого ей обошлось падение на каскаде. А что же в произвольной?
Технический уровень соперниц, мягко скажем, на этих соревнованиях невысок даже в сильнейшей разминке. «Бабочки», недокруты и падения — и весь этот «фейерверк» при очень слабом контенте. Чистыми выступлениями фигуристки не радовали от слова совсем.
Первой с более-менее сильным прокатом стала как раз Самоделкина. По ходу сезона ей поменяли произвольную программу, как раз после ухода от Евгения Плющенко. Выбор композиции «Ave Maria» в исполнении Димаша Кудайбергена в ее ситуации выглядит очень даже патриотично — в Казахстане это один из самых популярных вокалистов. Хотя честнее будет назвать смену музыки возвращением, ведь в последний российский сезон Софья уже каталась под нее в произвольной.
По части техники фигуристка вновь показала неплохую подготовку. Единственным проблемным местом оказалась заключительная секвенция из лутца, акселя и тулупа. Дорогой тройной лутц был сорван, получился лишь одинарный. Самоделкина все же доделала комбинацию до конца, хоть и с недокрутом. Потерять еще два элемента в финале проката было бы гораздо обиднее. Все-таки бойцовские качества Софья не растеряла.
Многие критикуют спортсменку за очевидный набор веса. Но не стоит забывать, что в пубертате девушки часто поправляются, это абсолютно нормально. Главное, что за всю программу у нее вылез только один недокрут — остальные элементы не попали даже в спорную зону. Кондиции больше сказываются на вращениях, где Самоделкина недобрала в уровнях сложности.
Та же Пинцарроне выглядит на льду стройнее, но ей это не помогает. Визуально чистый прокат потерял по ходу судейского пересмотра порядка семи баллов в технике из-за трех сильных недокрутов. Нина ожидаемо выиграла, но явно не с тем результатом, который ей хотелось бы видеть. Пока ее оценивают как уверенного второго номера своей сборной — Луну Хендрикс никто не списал, несмотря на завалы и пропуски турниров.
В отличие от короткой, в произвольной Самоделкиной дали прилично больше в компонентах. Она не показывает в хореографии что-то интересное, а сама постановка кажется пустой и тяжелой. Так что ей остается только катать чисто и стабильно — тогда судьи будут потихоньку теплеть. Но с такими выступлениями Софье было бы неимоверно тяжело даже отобраться на чемпионат России, хотя, признаем, женская одиночка и у нас переживает кризис.
Главное, что даже скромная эстонская публика встретила девушку овациями. А в кисс-энд-крае Софья передала привет Рафаэлю Арутюняну и его супруге — может, история со стажировками в США продолжится? Перед чемпионатом мира в Бостоне такая акклиматизация была бы точно полезна. В общем, хоть какой-то позитив спортсменка для себя извлекла. Но в глобальном смысле наблюдать за всем этим больно.
Анастасия Логинова