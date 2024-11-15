Намеки на заказное судейство и принципиальная битва за золото. Почему стоит смотреть «Гран-при» в Москве

Два очевидных фаворита — Евгений Семененко и Марк Кондратюк. Начало сезона — за Марком, его лидерству сейчас угрожает разве что вырвавшийся из юниоров Николай Угожаев, который пока не так стабилен психологически. Кондратюк делает свои пять четверных в произвольной и уникальный элемент из двух тройных акселей. Семененко после двух титулов чемпиона России и победителя Спартакиады ушел в эксперименты — вставляет в программу шесть четверных и старается догнать лучших в мире, а не в России. В то же время уже четыре турнира подряд Евгений проигрывает. И пусть первые два скорее шоу-мероприятия — Кубок Первого канала и «Русский вызов», то два третьих места на «Мемориале Панина-Коломенкина» и этапе «Гран-при» в Магнитогорске заставляют задуматься.