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Полина Шешелева: «Иногда Тутберидзе строгая, если мы что-то не делаем. А так… Обычный тренер — добрая и не строгая»

Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, рассказали, на кого из фигуристов равняются.

— Есть фигуристы, на кого вы равняетесь?

Полина: У меня — Алина Загитова, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, мы с ними на одном льду тренируемся, а также Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Егор: Кумиров нет, но есть пары, на которых хочется быть похожими. У меня каждый день они меняются. Слежу внимательно за всеми турнирами.

— Саша с Димой поддерживают на тренировках?

Полина: У нас бывают контрольные прокаты. Работаем-работаем, а потом показываем программы друг другу и тренерам. Так вот там мы хлопаем друг другу. В одиночном такого не было. Поддержка есть.

— Насколько Этери Георгиевна принимает участие в работе с вами?

Полина: Этери Георгиевна бывает у нас каждый день на второй тренировке, бывает на контрольных прокатах, про которые я рассказала раньше. Иногда она строгая, если мы что-то не делаем. А так… Обычный тренер — добрая и не строгая.

Егор: Полностью согласен.