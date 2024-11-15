Звезда Тутберидзе отправила заклятую соперницу в нокаут на глазах у Трусовой: сенсация в Москве

Аутсайдером после первого соревновательного дня считалась Валерия Лукашова. Ученица Этери Тутберидзе грубо ошиблась в короткой программе и стала аж 16-й. Казалось, с такого дна выбраться практически нереально. Но фигурное катание тем и цепляет, что даже после идеального или, напротив, провального проката в короткой судьба еще не предрешена. Это как раз случай Лукашовой. В произвольной она собралась и показала уверенное катание, так еще и насыщенное многооборотными прыжками — квад-тулупом (с недокрутом в четверть) и квад-сальховом. При этом ставка была сделана на надежность, так что от третьего четверного фигуристка отказалась в пользу каскада с тройными, который принес ей приличные надбавки.