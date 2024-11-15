Звезда Тутберидзе отправила заклятую соперницу в нокаут на глазах у Трусовой: сенсация в Москве

На 5-м этапе Гран-при России завершили выступления девушки. Получилась фантастическая борьба с непредсказуемым исходом за счет многочисленных попыток ультра-си и близкого расположения претенденток на медали после коротких программ. У каждой был шанс выдать лучший прокат и победить. Но воспользовалась этим шансом сполна та, у которой в серии сезона 2024/25 еще не было золотой медали.
Аутсайдером после первого соревновательного дня считалась Валерия Лукашова. Ученица Этери Тутберидзе грубо ошиблась в короткой программе и стала аж 16-й. Казалось, с такого дна выбраться практически нереально. Но фигурное катание тем и цепляет, что даже после идеального или, напротив, провального проката в короткой судьба еще не предрешена. Это как раз случай Лукашовой. В произвольной она собралась и показала уверенное катание, так еще и насыщенное многооборотными прыжками — квад-тулупом (с недокрутом в четверть) и квад-сальховом. При этом ставка была сделана на надежность, так что от третьего четверного фигуристка отказалась в пользу каскада с тройными, который принес ей приличные надбавки.
Приближенный к совершенству прокат произвольной принес Валерии 144,39 балла. Помимо стабильности, спортсменке следует работать и над компонентами — презентация и уровень владения коньком пока не сопоставимы с тем, что показывают некоторые ее соперницы. Камбэк в произвольной позволил попасть в итоговую 5-ку. Учитывая конкуренцию на старте, это хороший результат.
На ультра-си заходили и фигуристки, выступающие во 2-й разминке. Диана Мильто исполнила квад-сальхов с недокрутом в четверть, Дина Хуснутдинова — триксель, тоже в четверть. Увы, ошибки на других элементах оставили их далеко за пределами тройки, но само стремление к техническому совершенству нельзя не оценить. В перспективе при чистых прокатах спортсменки могут получать куда больше.
Агата Петрова шикарно презентовала произвольную программу и получила 140,30 балла, что в женском одиночном катании без ультра-си считается отличным результатом. Стоит отметить, что у представительницы штаба Алексея и Татьяны Мишиных удачные, разноплановые постановки, которые позволяют ей проявляться как катальщице и актрисе на льду. Судьи это отмечают щедрыми оценками — вторые компоненты при таком жгучем составе тому подтверждение. Но этого не хватило, чтобы попасть на пьедестал — Агата остановилась в шаге от него. Как доказывает практика, без элементов повышенной сложности бороться за медали с квадистками крайне трудно.
В произвольной программе произвела фурор Алиса Двоеглазова, которая после короткой шла 3-й. Во многом столь приятные впечатления от проката обусловлены тем, что до тех пор фигуристке не удавалось показать максимум, всякий раз вылезали ошибки, которые искажали восприятие программы под культовый хит Эдит Пиаф «Sous le ciel de Paris». Казалось бы, спортсменка участвует во втором этапе подряд, так еще и попала на столичный турнир в экстренном порядке. Для Алисы же это не стало препятствием перед тем, чтобы показать уверенное катание с невероятной сложностью.
Ученица Тутберидзе приземлила квад-лутц (пусть и углядели арбитры недокрут в четверть), а также два квад-тулупа, один из которых в каскаде. Самые дорогие элементы, кроме квад-лутца, попали под надбавку за исполнение во второй половине программы. В общем, Двоеглазова смогла реабилитироваться за не самый убедительный прокат неделю назад в Красноярске. 160,84 балла — это тот результат, который обеспечил ей золото. По сути, гипотетически с ним можно конкурировать даже с Маргаритой Базылюк.
Елена Костылева была близка ко второму титулу в серии Гран-при, но не сдюжила в произвольной. На протяжении недели, которая разделила два этапа, ученица Евгения Плющенко интенсивно накатывала программу с тройным акселем. Трудно предположить, именно ли это усложнение сказалось на качестве проката. Как бы то ни было, небольшая скованность ощущалась в движениях Костылевой. Выезды на некоторых прыжках вышли неуверенными, почти в остановку. По ультра-си тоже есть вопросы: недокруты на четверных тулупе и сальхов, который к тому же вышел с ошибкой на выезде. Несмотря на неточности, судьи оценили прокат на 150,95 балла, это итоговое серебро.
После первого соревновательного дня лидировала Лидия Плескачева. На одном дыхании откатала спортсменка короткую программу. Произвольная прошла не так гладко, как на победном этапе в Магнитогорске. Падение на втором трикселе оставило фигуристку без шансов на сохранение 1-й позиции: для этого не хватило бы элементарно базовой стоимость программы, итог — 141,29 балла и бронза турнира.
Теперь только у Базылюк остается шанс одержать победу на двух этапах серии Гран-при-2024/25. Даже при понимании примерного шорт-листа фавориток на главных юниорских стартах сезона будет поистине жарко.
Александра Милюкова
Юниорский Гран-при России. Москва. 5-й этап
Девушки. Произвольная программа
- Алиса Двоеглазова — 87,55
- Елена Костылева — 84,33
- Валерия Лукашова — 70,98
- Лидия Плескачева — 69,22
- Агата Петрова — 67,75.
Девушки. Итоговое положение
- Алиса Двоеглазова — 232,93
- Елена Костылева — 223,57
- Лидия Плескачева — 214,51
- Агата Петрова — 210,23
- Валерия Лукашова — 200,58.