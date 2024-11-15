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Слуцкий о Китае: «Чувствую себя как Загитова, которой все кидают плюшевых медведей на лед. Или рок-звездой, группой Metallica — просто купаешься в любви болельщиков»

"Я себя там чувствую просто рок-звездой, какой-нибудь группой Metallica, это просто нереально.
Источник: Спортс"

Мы сейчас когда прилетели после последней игры с «Чэнду», нас пять тысяч болельщиков встречали в аэропорту. Они как-то знают наше расписание, когда мы заезжаем в какой отель.

Спуститься вниз, когда ты живешь в отеле, что дома, что на выезде, просто невозможно — на тебя как хлынут.

Ты просто купаешься в болельщицкой любви. Я себя чувствую как какая-то Алина Загитова, которая выступила, и ей все кидают на лед плюшевых медведей«, — сказал главный тренер “Шанхай Шеньхуа” в выпуске на ютуб-канале “Коммент. Шоу”.